Hoch lebe eine alte Tugend

Von der Mäßigung. Die Evolution hat uns gelehrt, mehr ist besser. Das wird uns aber heute zum Verhängnis. Wie können wir das rechte Maß im Umgang mit dem Globus finden?

Ein anerkennendes Nicken seiner Freunde erfährt, wer bei Nahrungsmitteln zu "bio" greift - oder gar auf Fleisch verzichtet und sich vegetarisch ernährt. Er darf sich ernährungstechnisch zur Avantgarde der Gesellschaft zählen. Denn bei Fragen der Ernährung hat der Transmissionsriemen von dem Wissen, welchen ökologischen Schaden die Massentierhaltung anrichtet und wie ungesund darüber hinaus ihre Produkte sind, zu dem entsprechenden Handeln zumindest teilweise schon gegriffen.

Anders ist es - vorerst noch - mit der Mäßigung. Diese ist zwar neben Klugheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit eine der vier Haupttugenden. Aber als besonders "cool" gilt Mäßigung nicht. Wer dazu aufruft, muss sich eher den Vorwurf gefallen lassen, er wolle anderen ihr gutes Leben vergällen. Denn Mäßigung wird vor allem mit Verzicht assoziiert und provoziert in der Konsumgesellschaft beinahe zwangsläufig die Frage: Was bekomme ich dafür?

Zunächst einmal nicht das, was heute zähle, sagt der Heidelberger Erziehungswissenschafter Thomas Vogel im SN-Gespräch. "Man bekommt kein Geld, keine Macht und keine Anerkennung. Eher wird man sogar belächelt." Erst kürzlich habe er das selbst im Kino bei dem Film von Wim Wenders über Papst Franziskus erlebt. Da gibt es die Szene, in der der Papst in seinem Fiat 500 mitten unter den schweren Limousinen vor dem Weißen Haus in Washington vorgefahren ist. "Da wurde im Kino gelacht, oder es wurde zumindest belächelt."

"Was Mäßigung bringt", sagt Vogel, "ist innere Zufriedenheit, eine Gemütsruhe, wie sie die Stoiker hochgehalten haben. Mäßigung führt zur Selbsterkenntnis darüber, was ich wirklich brauche und was überflüssig ist und mich letztlich nur bindet und belastet." Tatsächlich kommen einem solche Gedanken, wenn man das Buch des Erziehungswissenschafters über die Mäßigung liest, und die Frage, was wir von einer alten Tugend lernen können. Warum greift dieser Gedanke dann trotzdem so wenig? Zum einen, meint Vogel, weil die entfremdete Arbeit in der Industriegesellschaft dem Menschen sehr viel Selbstdisziplin abverlange und ständiges Konsumieren ein vermeintlicher Ausgleich für Arbeitsleid und fehlende Anerkennung sei. Sozialpsychologisch betrachtet bringe das menschliche Leben viel Schmerz, Enttäuschung und unlösbare Aufgaben mit sich. Um das

alles ertragen zu können, benötigten wir Linderung durch Zerstreuung, Konsum und Rauschmittel. Einen wesentlichen Grund sieht Vogel aber auch in der Evolution. "Der Mensch hat über lange Zeit die Erfahrung gemacht, mehr ist besser als weniger. In der Steinzeit war das eine Frage des Überlebens, und noch bis in die frühe Neuzeit war es immer ein Vorteil." Es sei immer eine

Gefahr für den Menschen gewesen, wenn er für den Winter nicht genug Vorrat gespeichert hatte. "Das hat sich ganz tief in das Bewusstsein der Menschheit eingegraben." Das wäre auch weiter nicht tragisch, wenn die technologische Entwicklung diese von der Evolution geprägte Haltung nicht in ihr Gegenteil verkehrt hätte.

"Wir leben erstmals in der Menschheitsgeschichte in der Situation, dass wir an dieser evolutionären Prägung, die über Jahrtausende extrem wichtig war, scheitern könnten", betont Vogel. Denn in vielen

Lebensbereichen, vor allem wo es um den Verbrauch begrenzter Ressourcen gehe, gelte heute diese Regel "mehr ist besser" nicht mehr. Die technischen Möglichkeiten seien so immens gewachsen, dass die Menschheit mit der Formel "mehr ist besser" ihre Existenzgrundlagen gefährde. In der heutigen Situation sei der Mensch zur Mäßigung gezwungen, wenn er die Ressourcen für die Zukunft erhalten wolle. "Wir hinken unseren technischen Fähigkeiten moralisch weit nach. Wir sind technisch überentwickelt und moralisch unterentwickelt." Der Mensch sei in der Bezwingung der Natur so außerordentlich erfolgreich geworden, dass er damit an die Grenzen der globalen Ressourcen stoße.

Dennoch ist der Heidelberger Erziehungswissenschafter überzeugt, dass Moralisieren nicht weiterführt. Der erhobene Zeigefinger "du darfst kein Fleisch mehr essen" oder "du darfst kein Auto mehr fahren" führe nicht zu dem erforderlichen Wandel. Es gehe vielmehr darum, das Orakel von Delphi ernst zu nehmen, dessen erste Aufforderung "Erkenne dich selbst" weithin bekannt sei. Der zweite Teil dagegen, der auch dazugehöre, werde weniger häufig zitiert: "Nichts im Übermaß". Demnach heißt die Tugend der Mäßigung: Erkenne dich selbst und finde für dich und deinen Umgang mit den Ressourcen das rechte Maß. "Ich mache es keinem Menschen zum Vorwurf, wenn er gern Currywurst isst und diese auch konventionell hergestellt ist. Aber er sollte sich fragen, ob er diese Wurst sieben Mal die Woche essen muss und ob er damit nicht nur seinem Körper, sondern zugleich auch seinem Geist schadet, weil ihn unterschwellig dann doch das Wissen um die Massentierhaltung

belastet."

Genau hier, bei der Sorge um die eigene körperliche und seelische Gesundheit, setzt Vogel an. In der antiken Philosophie sei Mäßigung ein umfassendes Konzept gewesen mit dem Ziel, den Menschen zu sich selbst zu befreien. "Im Zentrum der antiken Mäßigungsphilosophie standen nicht die Beschränkung, die Beschneidung der Freiheit des Individuums und die Zügelung der Lust, sondern ganz im Gegenteil die Entwicklung und Förderung von Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung." Bedauerlicherweise sei es im deutschsprachigen Raum bislang kaum gelungen, dieses Konzept von der Staubschicht zu befreien, die sich im Laufe der Jahrhunderte darübergelegt habe.

Für Vogel ist dies einzig dem französischen Philosophen Michel Foucault gelungen. Dieser habe 1986 in seiner Studie "Der Gebrauch der Lüste" den Zusammenhang von Mäßigung und Lust in Anschluss an den griechischen Philosophen Platon so beschrieben: "Das Leben der Mäßigung … ist eine Existenz, die in jeder Hinsicht gutartig ist, mit ruhigen Schmerzen, ruhigen Lüsten, sanften Begierden (...) und Lieben ohne Raserei. Hier befinden wir uns in einer Ökonomie der Lüste, die durch die Herrschaft, die man selbst über sich ausübt, gewährleistet ist."

Es gehe bei der Mäßigung also nicht um Einschränkung und nicht um Verzicht um des Verzichts willen, sondern darum, individuelle Freiheitsräume zu gewinnen, betont Vogel. Inklusive der Freiheit, je für sich selbst eine ganz persönliche, sinnliche und qualitativ orientierte Annäherung an mögliche Maßstäbe zu finden. Denn das rechte Maß könne nicht quantitativ und daher auch nicht für alle gleich berechnet werden. Allerdings sieht Vogel für eine Kultur der Mäßigung eine andere, für alle gültige Voraussetzung: Das rechte Maß könne nur gefunden werden, "wenn man den technisch-ökonomischen Fortschrittsmythos sowie die zahlreichen unerfüllten Glücksversprechen des gegenwärtigen Wirtschaftssystems überwindet."

Thomas Vogel: "Mäßigung.

Was wir von einer alten Tugend lernen können", 192 S., 17,50 Euro. Verlag oekom 2018. Der Autor lehrt Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich aus philosophischer Sicht mit den Folgen der Naturkrise.