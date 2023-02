Hochsee-Schutz: UN-Konferenz in New York hat begonnen

In New York ist zu Wochenbeginn eine UN-Konferenz für ein neues Abkommen zum Schutz der Hohen See gestartet. Vertreterinnen und Vertreter der UN-Mitgliedstaaten wollen für zwei Wochen im Hauptquartier der Vereinten Nationen zusammenkommen, um einen global verbindlichen Vertrag zu verhandeln.

SN/bernhard schreglmann Der Schutz der Wale ist ein Thema bei der UN-Konferenz.