Hoffnung auf eine Therapie gegen Long Covid

Deutsche Forscher entdeckten eher zufällig, wie Corona-Langzeitfolgen geheilt werden könnten.

Mehr als 70.000 Betroffene soll es in Österreich geben: Etwa jeder Zehnte, der an Covid-19 erkrankt, leidet auch Monate danach noch an Langzeitfolgen. Long Covid geht häufig mit Erschöpfungszuständen, Kurzatmigkeit, Schwindel, Herzrasen oder Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns einher. Forscher der Universität Erlangen haben nun erfolgreich ein Medikament gegen Long-Covid-Symptome eingesetzt.

Es war eher dem Zufall zuzuschreiben, dass die Forscher auf die positive Wirkung des Medikaments BC007 aufmerksam wurden. Eigentlich wird die Arznei bei Herzpatienten eingesetzt. BC007 enthält ...