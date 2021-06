Hoffnung für Alzheimer-Patienten? Was es mit dem neuen Mittel Aducanumab auf sich hat

Rund 30 Millionen Menschen leiden unter Alzheimer. Ein neuer Wirkstoff verspricht den Betroffenen, das Fortschreiten der Krankheit einzudämmen. Doch Experten sind skeptisch - zumindest was die Wirkung für die breite Masse betrifft.

Alzheimer ist eine jener Krankheiten, die der Medizin die meisten Rätsel aufgeben. Noch immer ist nicht klar, was bei der neurodegenerativen Erkrankung im Gehirn genau passiert. Es gibt weder eine Impfung noch ein Heilmittel. Und seit 2003 wurde selbst in den USA, wo Medikamente meist schneller zugelassen werden als in Europa, keine neue Behandlungsmethode genehmigt - bis zu dieser Woche. In der Nacht auf Dienstag ließ die US-Arzneimittelbehörde FDA überraschend den Wirkstoff Aducanumab zu.

Das vom US-Biotechnologiekonzern Biogen ...