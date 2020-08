Zum ersten Mal in der Geschichte der Marsmissionen soll ein kleiner Hubschrauber namens "Ingenuity" unter schwierigsten Bedingungen über dem Roten Planeten schweben. Eine Österreicherin hat an seiner Konstruktion mitgewirkt.

Er ist klein und zierlich und wird dennoch Großes leisten müssen. Als in der vergangenen Woche am 30. Juli eine Atlas-V-Rakete vom amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral abhob und in Richtung Mars flog, hatte sie nicht nur den Rover "Perseverance" (Ausdauer) ...