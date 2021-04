Hubschrauber auf dem Mars: "Einfallsreichtum" hat es geschafft

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist ein Fluggerät über der Oberfläche eines anderen Planeten aufgestiegen.

Ein schmaler Tisch in U-Form, kleine Laptops: Das Kontrollteam der NASA wartete Montag in kleiner Runde auf die heiß ersehnten Daten vom Mars. Finger wurden nervös geknetet, die Anspannung in den Gesichtern der Ingenieure war trotz Masken via Livestream zu sehen, doch kurz vor 13 Uhr MEZ brach der Jubel aus. Die vom Marshubschrauber über den Rover gesendeten Daten hatten nach vier Stunden die Erde erreicht.

