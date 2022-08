Hunde und Wölfe bilden sich zu Menschen keine Meinung

Hunde und ihre Vorfahren, die Wölfe, teilen Menschen wohl nicht in "gute" und "böse" Individuen ein. Die Vierbeiner bilden sich weder durch Beobachtung noch persönlichen Kontakt eine Meinung zu einzelnen Leuten, berichten Forscherinnen der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Bei Verhaltensexperimenten, wo eine Person sich freigiebig zeigte und eine andere geizig, behandelten die Tiere in Folge beide gleich. Die Studie ist in der Fachzeitschrift "Plos One" erschienen.

SN/pixabay Symbolbild.