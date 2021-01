Hygienemaßnahmen halten auch Influenza fern

Bisher ist noch kein Grippefall in Österreich registriert. Auch andere Krankheiten gingen zurück.

Im vergangenen Jahr gab das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am 15. Jänner den Beginn der Grippewelle bekannt. Heuer tauchen in ganz Europa nur sporadisch Influenzafälle auf. In Österreich wurde bisher noch kein einziger Fall vermeldet. Über das Influenza-Surveillance-System werden die Daten erfasst.

Experten führen den Rückgang auf die strikten Hygienerichtlinien des Lockdowns zurück. Und vor allem auf die stark eingeschränkte Reisetätigkeit. "Normalerweise registrieren wir die ersten Influenzafälle Europas in Spanien oder den Niederlanden - entlang der ...