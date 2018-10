Walter Posch lebt im Raphael Hospiz in Salzburg. Die Menschen, die ihn umsorgen, findet er großartig.

Warme Farben an Wänden und Einrichtung und eine ebensolche menschliche Atmosphäre empfangen denjenigen, der das Raphael Hospiz in Salzburg-Morzg betritt. Hier werden Menschen rund um die Uhr betreut, die an einer weit fortgeschrittenen Erkrankung leiden. Sie sollen Schmerzlinderung und Zuwendung erfahren und die bestmögliche Lebensqualität finden, auch wenn Heilung nicht mehr möglich ist.