IDSA Linz wird zur Interdisziplinären Transformationsuni

Studierenden sollen mithilfe der Fähigkeiten, die sie an der IT:U erwerben, die digitale Transformation in ihren Disziplinen vollziehen können.

Das IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) hat einen neuen Namen erhalten und ist jetzt die IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria). "Transformation ist unser Ziel, Interdisziplinarität ist unser Weg", erklärte Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt in einer Pressekonferenz mit Bildungsminister Martin Polaschek, Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP), Stadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) und Ars-Electronica-Leiter Gerfried Stocker am Montag in Linz.

Neue Marke IT:U, gesetzlicher Name IDSA bleibt

Das neue Logo sei "eine Hommage an IT - Informationstechnologie sowie Interdisziplinäre Transformation - und eine Hommage an TU, die Technische Universität", sagte Lindstaedt. Das Kürzel IDSA war für den alltäglichen Sprachgebrauch wegen der hohen Verwechslungsgefahr keine Option, als gesetzliche Bezeichnung bleibt es aber bestehen. Der Gesetzesentwurf für das Dauerrecht der neuen Uni sei derzeit in Begutachtung und mit 34 Paragrafen bewusst schlank gehalten, so Polaschek.

Personalaufbau läuft

Das Personal soll Anfang Dezember zehn Personen umfassen, darunter die neue Verwaltungsdirektorin Gabriele Költringer mit vier administrativen Kräften, einem Technology Strategist, der die technische Lernumgebung aufbauen soll, und zwei Lektoren, die sich vorrangig um die Entwicklung der Studienprogramme kümmern. Aktuell sei der Aufbau von sechs Lern-Labs etwa für Augmented Reality, KI und Daten, in denen "die Studierenden, die keinen IT-Background haben, das Arbeiten mit Technologien lernen", so Lindstaedt. An der IT:U werde Grundlagenforschung in den Computational Sciences betrieben, doch das Netzwerk und die Zusammenarbeit stünden im Vordergrund, so Lindstaedt. Die Studierenden sollen mithilfe der Fähigkeiten, die sie an der IT:U erwerben, die digitale Transformation in ihren Disziplinen vollziehen können. Diese Interdisziplinarität sei an bestehenden Hochschulen schwierig umzusetzen. Gelinge es nicht, die Wissenschaft digital zu transformieren, gerate man aber ins Hintertreffen, warnte die Gründungspräsidentin.

2024 sollen erste Professorenstellen ausgeschrieben werden. Man will anfangs ohne Institute und Fakultäten agieren. Ein Strategiepapier soll im Frühjahr präsentiert werden. Für die Netzwerk-Uni seien Partnerschaften mit Unis, aber auch neue Kooperationen mit der Industrie und Unternehmen essenziell. Mit der Ars Electronica sei kommendes Jahr nach dem derzeit laufenden Founding Lab eine weitere Kooperation im Visier.

Der Gesetzesentwurf schreibt eine grundsätzliche Leitungsstruktur mit den drei Leitungsorganen Präsidentin (vergleichbar mit Rektorat), Kuratorium (Aufsichtsorgan) und Universitätsversammlung (Beratungsorgan) vor. Das Studienrecht ähnle dem von Fachhochschulen und Privathochschulen. Das erste Doktoratsstudium soll unverändert im Herbst 2024 starten, der erste Master-Lehrgang im Herbst 2025. Gesetzliche Studierendenvertretung ist die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH). Sozial gestaffelte Studienbeiträge sind möglich, bis 2027 werde es keine geben, betonte Lindstaedt. Interessant ist, dass die Universität eigenständig Stipendien vergeben und somit auf die Internationalität und Diversität in den eigenen Reihen wirken können soll, wie Christopher Lindinger, Mitglied des Gründungskonvents und nun Professor für Kunst und Digitalität am Mozarteum Salzburg, der APA erklärte.

"Zur Transformation der Industrie brauchen wir Leute, die das umfassend gestalten können. Das ist Auftrag und Inhalt der Universität", formulierte Stelzer seine Erwartungen. Prammer kündigte einen Masterplan für das gesamte Uni-Viertel an, der die städtebauliche Richtung vorgeben soll und für den gerade ein Architekturwettbewerb laufe.