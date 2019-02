Im Namen des Vaters

Aufstieg und Fall des Patriarchats. Eine Serie von Frauenmorden schockierte Österreich. Immer wieder kommt in der Debatte "das Patriarchat" zur Sprache. Aber ist die "Herrschaft der Väter" wirklich die Ursache für Gewalt gegen Frauen? Und woher kommt sie überhaupt? Ein Essay von Wissenschaftsjournalist und Autor Markus C. Schulte von Drach.

Um zu begreifen, wie sich das Patriarchat mit seiner Kontrolle über die weibliche Sexualität entwickeln konnte, müssen wir weit in die biologische Vergangenheit zurückblicken. Vor etwa 1,5 Milliarden Jahren entwickelte sich die sexuelle Fortpflanzung mit zwei Geschlechtern. Bis in die Gegenwart haben beide ihre jeweils eigene sexuelle Evolution hinter sich gebracht, die zu vielfältigen geschlechtsspezifischen Bauplänen und Verhaltensweisen geführt hat.

Bei Säugetieren ist der wichtigste Unterschied zwischen den Geschlechtern, dass Weibchen für die Fortpflanzung erheblich mehr körperliche Ressourcen aufwenden müssen als Männchen. Junge werden von der Mutter erst im eigenen Körper versorgt und nach der Geburt gesäugt. Sich zeitnah mit mehreren Partnern einzulassen, führt nicht zu mehr Schwangerschaften. Männchen dagegen können theoretisch mit jeder zusätzlichen Partnerin auch mehr Nachwuchs zeugen.

Das führt, wie der Biophilosoph Eckart Voland in seinem Buch "Die Natur des

Menschen" schreibt, zu einer "Angebots-und-Nachfrage-Asymmetrie auf dem Markt sexueller Transaktionen". Theoretisch kann ein Männchen seine Reproduktion erhöhen, wenn es sich den Zugang zu einem oder mehreren Weibchen sichert - und Konkurrenten von diesen fernhält. Dies ist die

Basis, von der aus das Fortpflanzungsverhalten der Primaten - auch des Menschen - betrachtet werden muss. Unsere nächsten Verwandten haben auf dieser Grundlage verschiedene Fortpflanzungsstrategien entwickelt.

Bei Gorillas etwa verteidigt ein einzelnes Männchen einen Harem gegen Konkurrenten. Bei Schimpansen dominiert ein Alphamännchen - auch mit Gewalt - die anderen Gruppenmitglieder und hat privilegierten Zugang zu den Weibchen. Das hält andere Männchen und Weibchen allerdings nicht von gelegentlichem, heimlichem Sex ab.

Bonobos (Zwergschimpansen) paaren sich dagegen extrem promiskuitiv.

Der Mensch ist sexuell gesehen relativ flexibel. In den meisten Kulturen herrscht offenbar eine Neigung zur - häufig vorübergehenden - monogamen Paarbindung vor. Je nach den Umständen kommt es vor,

dass ein Mann mehrere Partnerinnen hat. Extrem selten ist die Polyandrie: In abgelegenen Tälern im Himalaya etwa wird die Tochter vom Vater an den ältesten Sohn

einer anderen Familie gegeben und heiratet dessen Brüder gleich mit.

Menschen können also, je nach vorherrschenden Umständen, unterschiedliche Strategien verfolgen. Wieso haben sich in der Vergangenheit dann patriarchalische Strukturen durchgesetzt?

Bevor der Mensch vor etwa 10.000 Jahren sesshaft wurde, war er offenbar ein Kleingruppennomade mit relativ klarer

Arbeitsteilung: Vor allem die Männer widmeten sich der Jagd, während Frauen eher Nahrung sammelten - eine für die Versorgung wichtigere Arbeit - und die Kinder der Gruppe betreuten. Anthropologen sind sich weitgehend einig darin, dass in solchen Gesellschaften die Geschlechter relativ gleichberechtigt waren. Beide Geschlechter könnten unter diesen Umständen ihre Partner frei gewählt haben.

Die Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht veränderte die Menschheitsgeschichte dramatisch. Wie etwa Ian Morris von der Stanford University schreibt, verbesserte sich die Versorgung, die Geburtenrate stieg, die Arbeitsteilung wurde noch strikter: Frauen waren häufiger als zuvor schwanger und kümmerten sich neben der Landwirtschaft um mehr Kleinkinder, den Haushalt und Handarbeiten. Die typische Bäuerin,

so Morris, brachte sieben Kinder zur Welt. Die Rolle der Männer als Bauern und Handwerker wurde für den Lebensunterhalt der Familien jedoch wichtiger als die Arbeit der Frau.

Was nach einer reproduktiv betrachtet erfolgreichen Strategie klingt, hatte einen Nebeneffekt: Die Frauen gerieten vielerorts in eine immer größere materielle Abhängigkeit vom Ehemann, der seine ans Haus gebundene Frau stärker beherrschte. Die Aufgabe der Männer, das Eigentum gegen Konkurrenz und Raub zu verteidigen, führte zu Bruder- und Verwandtenbündnissen. Erste Städte und Staaten entstanden, die wiederum von Männern kontrolliert wurden. In so ziemlich jeder bekannten Kultur der Welt haben Männer über die Jahrtausende hinweg so das Patriarchat etabliert.

Immer wieder sind auch Frauen im feudalistischen Patriarchat an die Macht gekommen. Das erscheint wie ein Widerspruch - ist aber keiner. Es kam in der Regel dazu, wenn kein männlicher Thronfolger zur Verfügung stand. So wurden Dynastien am Leben erhalten.

Historiker und Anthropologen sind sich heute aber einig, dass es ein Matriarchat, in dem Frauen die Männer kontrollierten, nie gegeben hat. Was dagegen heute noch existiert, sind matrilineare Gesellschaften, in denen Besitz und Status von Müttern an

die Kinder weitergegeben werden. Beide

Geschlechter sind in der Regel mehr oder weniger gleichberechtigt.

Der Nachwuchs wird von den Eltern, in der Gruppe oder von der Mutter und einem Bruder großgezogen. Ein solcher Onkel kann sich - anders als ein mutmaßlicher Vater - immer sicher sein, dass er mit dem Kind tatsächlich verwandt ist.

Anders in patrilinearen Gesellschaften wie der unseren: Frauen wurde das Selbstbestimmungsrecht weitgehend genommen, teils wurden sie geradezu wie eine Art Besitz behandelt. Söhne wurden als Erben des väterlichen Besitzes und als Familienoberhäupter höher geschätzt als Töchter - die an andere Männer gegen einen Brautpreis verkauft werden konnten. Wie die Literatur der Antike belegt, waren Frauen zwar nicht immer und überall rechtlos, aber den Männern klar untergeordnet. Letztlich nutzten Ehemänner ihre Vorteile, um sich die sexuelle Verfügbarkeit von Frauen so weit wie möglich zu sichern und Konkurrenz fernzuhalten.

Hier kommt die Religion ins Spiel. Die Weltreligionen etwa haben zwar den Anspruch, Antworten auf die großen Fragen wie den Sinn des Lebens zu geben. Sie bietet aber auch die Möglichkeit, Normen unter Berufung auf göttliche Instanzen zu festigen. Und zwar nicht nur solche, die dem friedlichen Zusammenleben dienen. Einer neuen "Theorie der reproduktiven Religiosität" zufolge seien es "Sex, Heirat und Fortpflanzung - und nicht Vertrauen, Ehrlichkeit und Großzügigkeit - die für die Gläubigen der Welt der Kern der Moralvorstellungen sind", sagt Michael McCullough von der University of Miami. Das zeigt ihm zufolge eine Reihe jüngerer Studien. Die drei großen Buchreligionen und der Hinduismus haben demnach mit ihren Regeln und Vorschriften weltweit das Patriarchat zementiert und tun es heute teils immer noch.

Mit den "Zehn Geboten" in der jüdischen und christlichen Bibel etwa richtet sich Gott ausschließlich an Männer. Frauen tauchen nur als Teil dessen auf, was der Nächste besitzt - und was man nicht begehren darf. Weitere Regeln: Mädchen, die vor der Ehe Sex haben, sollten gesteinigt werden, genauso Ehebrecherinnen. Wer eine Jungfrau vergewaltigte, musste an den Vater eine Strafe zahlen, das Opfer aber musste den Vergewaltiger heiraten. Zwar wurden diese Gebote später nicht mehr so streng umgesetzt. Die Hierarchie der Geschlechter aber hat der Apostel Paulus im Epheserbrief klargestellt: Frauen sind ihren Männern

untertan. Kirchenväter wie Ambrosius,

Augustinus und Thomas von Aquin, aber auch Reformator Martin Luther hielten Frauen für minderwertig.

Und das orthodoxe jüdische Gebetsbuch Siddur lässt manche jüdischen Männer heute noch beten: "Gott sei Dank bin ich nicht als Frau geboren." Im Islam wurde seit dem siebten Jahrhundert ein ähnliches Frauenbild gepflegt wie im frühen Judentum und Christentum. Der traditionellen Auslegung des Koran zufolge stehen Männer über den Frauen und dürfen ihre Ehefrauen schlagen, wenn sie ungehorsam sind. Zwar gilt der frühe Islam im Vergleich zu den präislamischen Verhältnissen im Nahen Osten in Bezug auf die Frauenrechte geradezu als fortschrittlich. Doch aus dem Koran und den Überlieferungen (Hadithe) wurden dann

etliche Regeln abgeleitet, um das Sexualverhalten der Frauen zu kontrollieren. Dazu

gehören etwa Vorschriften wie jene, dass Frauen, wenn sie überhaupt in die Öffentlichkeit dürfen, sich verschleiern oder ein Kopftuch tragen sollen, um Männer nicht sexuell zu reizen. Frauen, die freiwillig ein Kopftuch tragen oder sich verschleiern, um Zugehörigkeit zu einer sinnstiftenden Religion zu demonstrieren, benutzen dazu demnach ausgerechnet ein Symbol, das für das patriarchalische System steht.

Auch im Hinduismus ist das klassisch-brahmanische Frauenideal die "gute Ehefrau, die ihrem Mann dient" und ihm möglichst viele Söhne gebären soll. Denn im Sohn wird angeblich der Vater wiedergeboren, erklärt die Wiener Religionswissenschafterin Birgit Heller im Deutschlandfunk. Weibliche Sexualität wird auch im Hinduismus deshalb stark kontrolliert. In der also auch durch den Hinduismus patriarchalisch geprägten Gesellschaft Indiens werden Frauen von Männern häufig immer noch wie Eigentum be- und misshandelt.

Zurück nach Europa: Vor einigen Jahrhunderten begann sich das Verhältnis zwischen Mann und Frau in Westeuropa und dann auch in anderen Regionen zu verändern. Die Versorgungslage verbesserte sich, ebenso die medizinischen und hygienischen Verhältnisse.

Ein wohlhabendes Bürgertum entwickelte sich, in dem Frauen sich die Hilfe von Dienstboten leisten konnten. Im Handwerk und im Handel wurden Ehefrauen häufig zu Helfern der Männer. Die Kindersterblichkeit ging im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert deutlich zurück, dann auch die Geburtenrate (möglicherweise weil mit weniger Nachwuchs, der aber überlebte, Reproduktion und Altersversorgung genauso abgesichert waren wie zuvor mit vielen Kindern, von denen aber ein großer Teil starb). Für immer mehr Frauen ergaben sich so Möglichkeiten, sich mit anderem zu beschäftigen als mit Nachwuchs und Haushalt.

Im Rahmen der industriellen Revolution eröffneten sich für Frauen der sozial schwächeren Schichten Arbeitsmöglichkeiten in den neuen Fabriken. Die Textilindustrie

etwa bevorzugte ab dem 18. Jahrhundert

sogar weibliche Arbeitskräfte, die aufgrund ihres Status schlechter bezahlt werden konnten. Diese Ausbeutung hatte den langfristig positiven Effekt, dass Frauen sich als Arbeitskräfte außerhalb der Familienarbeit etablierten. Zunehmend erhoben Frauen auch Anspruch auf eine akademische Ausbildung. Im 20. Jahrhundert ergaben sich für sie darüber hinaus immer mehr Arbeitsmöglichkeiten im Dienstleistungssektor.

Die materielle Kontrolle der Männer über die Frauen begann zu erodieren. Parallel

dazu veränderte sich mit der europäischen Aufklärung - gegen den Widerstand aus Politik und Kirchen - auch das Menschenbild in der Gesellschaft. Die Gottgegebenheit der Stände wurde zunehmend infrage gestellt. Vor dem Hintergrund des langsam wachsenden revolutionären Bewusstseins, dass alle Menschen frei und gleich sind, wurden erste Forderungen nach Gleichberechtigung der Geschlechter laut. 1730 fragte die britische Schriftstellerin Mary Astell in ihren "Reflexionen über die Heirat": "Wenn alle Menschen frei geboren werden, wieso werden dann alle Frauen als Sklaven geboren?" Während der Französischen Revolution verfasste die Autorin Olympe de Gouges eine "Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin", da diese in der neuen Verfassung nicht berücksichtigt wurden. De Gouges starb

unter der Guillotine.

Ernsthafte Schritte in Richtung Emanzipation ließen weiter auf sich warten. Statt von Gleichberechtigung schwärmte das

"romantische" Bürgertum erst einmal vom Weib, das von Natur aus schön, naiv, unschuldig, sanftmütig, mütterlich und dem Mann in Bezug auf Vernunft und Selbstständigkeit unterlegen sein sollte.

Auch bei der Wahl für die deutsche

Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848 waren keine Frauen dabei. Manche Philosophen, Dichter, Politiker und Wissenschafter aber unterstützten die frühen Feministinnen, die im 19. Jahrhundert erste Frauenvereine gründen. Frauen, ärgerte sich etwa Heinrich Heine 1840 in Paris, seien "durch eine ungerechte Gesetzgebung, durch die Usurpation der Männer, von allen politischen Ämtern und Würden ausgeschlossen".

Andere wichtige Denker hielten Frauen weiterhin für geistig minderbemittelt. Arthur Schopenhauer etwa glaubte noch 1851, Frauen seien "eine Art Mittelstufe zwischen dem Kinde und dem Manne, welcher der

eigentliche Mensch ist". Wenig Verständnis fanden die Frauenrechtlerinnen im Vatikan. So stellte Papst Leo XIII. in einer Enzyklika 1880 klar: "Der Mann ist Vorgesetzter der Familie und das Haupt der Frau, die [...] ihm nicht wie eine Sklavin, sondern als Gefährtin unterwürfig und gehorsam sein soll, so dass der Gehorsam, den sie leistet, ehrbar und würdig sei." Noch 1900 versuchte der deutsche Neurologe und Psychiater Paul Möbius sogar den "physiologischen Schwachsinn des Weibes" wissenschaftlich zu belegen. Drei Jahre später erhielt Marie Curie ihren ersten von zwei Nobelpreisen.

In Großbritannien organisierte sich mit den Suffragetten eine äußerst kämpferische Frauenbewegung. Ab dem 20. Jahrhundert fanden die Frauenrechtlerinnen so viel Unterstützung, dass Frauen in den Demokratien in Europa und andernorts nach und nach das Wahlrecht erhielten. 1919 konnten Frauen in Deutschland und Österreich erstmals wählen und gewählt werden.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde es für die Anhänger des Patriarchats immer schwerer, die Herrschaft über die Frau zu rechtfertigen. In Deutschland etwa wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Gleichberechtigung immerhin im Grundgesetz festgehalten. Das Familienrecht allerdings erklärte Männer auch dort und ebenso wie in Österreich zu Ernährern, Frauen zu Hausfrauen und Müttern.

Parallel zur Politik hat sich im 20. Jahrhundert auch das Frauenbild in den Weltreligionen zu ändern begonnen - wenn auch in unterschiedlichem Tempo. Seit einigen Jahrzehnten können Frauen in immer mehr protestantischen Kirchen Priesterinnen werden. Auch Rabbinerinnen und weibliche Imame gibt es heute, allerdings nur vereinzelt. Und während Papst Franziskus "Emanzipation, die bisher vom Männlichen besetzte Räume zu erobern versucht" für gefährlich hält, will er Frauen immerhin nicht mehr "aufs Mütterliche" beschränken, sondern ihr ganzes Potenzial für den Aufbau der Gemeinschaft würdigen.

In Indien können Männer, die Frauen vergewaltigen oder verletzen, nicht mehr davon ausgehen, straffrei zu bleiben. In den übrigen Industriegesellschaften sind Frauen heute - formal - ziemlich gleichberechtigt. Aber wenn es um Jobs, Gehälter und Führungspositionen geht, werden sie weiterhin benachteiligt - auch weil "Männerrunden" weiter Politik und Wirtschaft dominieren.

Dennoch sagt Stanford-Forscher Ian

Morris: "Die weniger deutliche Geschlechtshierarchie funktioniert in Industriegesellschaften einfach besser als in Agrargesellschaften." Die Geschlechterungleicheit in letzteren werde aussterben, weil diese

Gesellschaften selbst nach und nach verschwänden. In der zunehmend industrialisierten Welt, so vermutet Morris, würden sich die letzten "verbissenen Verteidiger" der Unterdrückung der Frau - etwa die religiösen Extremisten - dem Lauf der Geschichte vergeblich in den Weg stellen.

Zugleich akzeptieren auch immer mehr Menschen, dass Gleichberechtigung ein universelles Menschenrecht ist. "Das Patriarchat ist noch nicht tot", konstatiert Morris, "aber es sieht eindeutig ungesund aus."

