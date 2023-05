Im Vorjahr deutlich mehr Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen zugelassen

Ein Drittel jener Medikamente, die 2022 neu auf den österreichischen Markt kamen, entfiel auf die Onkologie.

Das vergangenen Jahr hat in Österreich einen deutlichen Anstieg an Medikamenten mit neuen Wirkstoffen gesehen. Insgesamt 54 solcher Arzneimittel konnten 2022 zugelassen werden, so die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI) am Dienstag.

"Die Bilanz über die Arzneimittel-Innovationen des letzten Jahres ist ein klarer Beleg für die ungebrochen intensive Forschungsarbeit im medizinisch-pharmazeutischen Bereich", betonte Günter Waxenecker, Leiter des Geschäftsfelds Medizinmarktaufsicht in der AGES. "Mit 54 neuen Medikamenten wurde der langjährige Durchschnitt 2022 deutlich überboten. Gegenüber 2021 mit 41 Innovationen erhöhte sich der Output immerhin um fast ein Drittel."

Rund eine Drittel der neuen Wirkstoffe sind Krebs-Medikamente

30 Prozent der neuen Wirkstoffe entfallen laut AGES auf die Onkologie. Neun Prozent sind Arzneimitteln für seltene Erkrankungen bei Kindern zuzuordnen. Vier Prozent stellen COVID-19-Impfstoffe, fünf Prozent COVID-19-Therapeutika. Und zusätzlich kam eine Vielzahl an Innovationen für verschiedene andere Therapiegebiete wie hämatologische Erkrankungen, Migräne, Stoffwechsel-Erkrankungen, immunologische Erkrankungen, Osteoporose, HIV oder Asthma auf den Markt.