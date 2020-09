Immuntherapie gibt Hoffnung im Kampf gegen den Prostatakrebs

MedUni Wien versucht, die Immuntherapie bei gewissen Fällen in die Behandlung zu integrieren.

Ein Antikörper zur Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs verbessert das progressionsfreie Überleben bei Patienten mit metastasiertem, kastrationsresistenten Prostatakarzinom. Das ist das Ergebnis der Langzeit-Analysen einer internationalen Studie, die jetzt im "Top Journal European Urology" veröffentlicht wurden. Die Studie zeigte, dass das Gesamtüberleben dank Immuntherapie um zwei bis drei Mal höher war als in der Placebogruppe. Prostatakrebs ist weltweit die zweithäufigste Krebsart unter Männern. In der EU wurden 2015 bei 365.000 Männern Prostatakrebs diagnostiziert. Patienten mit hormonresistentem Prostatakrebs benötigen zusätzliche Behandlungsoptionen. Die MedUni Wien versucht, die Immuntherapie in die Behandlung zu integrieren.

Quelle: SN