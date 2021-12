Impfpflicht? "Lockdown für Ungeimpfte und 2G sind effektiver"

Ökonom Winner unterlegt Analyse mit Vergleich von Zahlen aus Salzburg und Bayern: "Impfpflicht nur als Ultima Ratio."

Hannes Winner, Volkswirtschaftsprofessor an der Uni Salzburg, hat sich die Impfquoten in Salzburg und Bayern angesehen und analysiert, inwieweit sich diese seit heurigem Oktober verändert haben. Sein Fazit: "Gezielte Einschränkungen für Impfskeptiker wie etwa eine 2G-Pflicht dürften die Impfrate stärker erhöhen als ein Lockdown für alle." Konkret betrug die Zahl der mindestens ein Mal Geimpften in vier Salzburger Bezirken (Flachgau, Salzburg-Stadt, Tennengau, Pongau) am 4. Oktober 60,9 Prozent. In den benachbarten bayerischen Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein aber nur 55,1 ...