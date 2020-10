Impfstoffe nehmen weitere Hürden

Russland registrierte zweites Vakzin, BioNTech gibt sich optimistisch.

Im Kampf gegen das Coronavirus gibt es in Russland mittlerweile einen zweiten Impfstoff. Das Vakzin sei offiziell registriert worden, sagte Präsident Wladimir Putin. Das Serum sei im Forschungszentrum Vektor in der sibirischen Großstadt Nowosibirsk entwickelt worden; es trägt den Namen "EpiVacCorona". "Soweit ich weiß, haben wir bereits einen dritten Impfstoff in der Entwicklung", ergänzte der Kremlchef. Vor Massenimpfungen zum Jahresende sollen Lehrer und Ärzte den Impfstoff bekommen - angeblich freiwillig. "Wir müssen jetzt die Produktion unseres ersten und unseres zweiten Impfstoffs erhöhen", sagte Putin.

Parallel bestätigte Christoph Huber, Mitbegründer des deutschen Pharmaunternehmens BioNTech, dass auch sein Impfstoff zeitnahe zugelassen werden könnte - eine erfolgreiche klinische Prüfung vorausgesetzt. "Die europäische Arzneimittelagentur EMA hat ein Rolling-Review-Verfahren eingeleitet. Mitte November könnten wir auch in den USA um die Zulassung ansuchen", sagte Huber bei den Praevenire-Gesundheitstagen in Niederösterreich. Und auch aus Frankreich gibt es Neuigkeiten: Nach positiven Ergebnissen in Tierversuchen will der französische Pharmakonzern Sanofi mit Impfstofftests am Menschen beginnen.

Quelle: SN, Apa, Dpa