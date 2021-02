Impfung sollte an Dienstpläne angepasst werden

Vorfälle zeigen, dass Geimpfte nach starken Impfreaktionen in den Betrieben kurzzeitig ausfallen.

Meldungen aus Schweden, Deutschland und Frankreich zeigen, dass vor allem in den Impfplänen, die Betriebe betreffen, noch einiges zu beachten ist.

100 von 400 Krankenhausangestellten im schwedischen Sörmland und 100 von 400 in der Provinz Gävleborg bekamen nach Coronaimpfungen starke Impfreaktionen. In Deutschland fielen beim Rettungsdienst in Minden 21 Rettungskräfte auf einmal aus, wie die "Neue Westfälische Zeitung" berichtete.

In Frankreich hat nach einem Bericht von "Le Figaro" das Hôpital de Saint-Lô im Département Manche in ...