In der letzten Eiszeit war es sechs Grad kälter als heute

Die letzte Eiszeit war deutlich kälter als bisher angenommen, wie Forschende aus der Schweiz, Deutschland und den USA am Mittwoch im Fachmagazin "Nature" berichten.

Für ihre Analysen griffen sie auf das "Edelgas-Thermometer" zurück. Zuverlässige Temperaturrekonstruktionen beruhen meist auf Daten aus Eisbohrkernen in hohen Breiten. Doch die Temperaturen für mittlere und niedere Breiten sind mit großen Unsicherheiten behaftet.

Um dieses lückenhafte Bild zu füllen, analysierte das internationale Forschungsteam uralte Grundwässer. Denn die in ihnen gelösten, chemisch inerten Edelgase zeichnen nach, welche Temperaturen herrschten, als das Wasser im Boden versickerte. Die Studie lief unter der Leitung von Alan Seltzer von der US-amerikanischen Woods Hole Oceanographic Institution und mit Beteiligung des Wasserforschungsinstituts Eawag.

Das Team untersuchte neu erhobene und vorhandene Grundwasserdaten aus aller Welt systematisch und nach einem weltweiten Standard. In die Analyse flossen gemäß der Eawag auch Grundwasserdaten aus Uster ZH ein. Mit relativen Datierungsmethoden erstellten die Forschenden eine Temperaturkurve. Der tiefste Wert in dieser Kurve entspricht dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, dem Last Glacial Maximum (LGM).

Demnach lag die globale Durchschnittstemperatur rund sechs Grad tiefer als heute. Also statt bei wohligen 14 Grad bei rund acht Grad. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass die Temperaturen nur etwa zwischen drei und fünf Grad tiefer lagen.

Die Resultate decken sich gut mit neuen Auswertungen aus fossilem Meeresplankton. Diese gehen auch davon aus, dass das Klima empfindlicher ist gegenüber dem CO2-Gehalt in der Atmosphäre als frühere Studien vermuten ließen. Das seien keine gute Nachricht in Bezug auf die künftige globale Erwärmung, sagte der Umweltphysiker Werner Aeschbach von der Universität Heidelberg gemäß den beteiligten Institutionen. Denn die Erde dürfte sich demnach noch stärker aufheizen als bisherige Schätzungen erwarten ließen.

Die neuen Ergebnisse stärkten das Vertrauen in neue Klimamodelle, die von einer starken Abkühlung während der letzten Eiszeit ausgehen, so der Umweltchemiker Rolf Kipfer von der Eawag.