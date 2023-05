In Großbritannien werden nun kostenlose Selbsttests für Hepatitis C verteilt

Der Nationale Gesundheitsdienst NHS in England bietet neuerdings kostenlose Selbsttests für Hepatitis C an. Wie die Organisation am Samstag mitteilte, können die Tests online bestellt werden.

NHS-Patienten können sich dann selbst an der Fingerkuppe einen kleinen Tropfen Blut abnehmen, der für die Analyse ins Labor eingeschickt wird. Bei positivem Ergebnis werde die betroffene Person zur Behandlung dann kontaktiert, hieß es in der Mitteilung. Das Virus Hepatitis C (HCV) kann lebensgefährliche Erkrankungen der Leber und Krebs verursachen. Übertragen wird der Erreger meist durch Kontakt mit kontaminiertem Blut etwa bei der Injektion von Drogen, möglich ist auch eine sexuelle Übertragung. In Kontakt mit dem Virus könne man ebenfalls durch Bluttransfusionen vor dem Jahr 1990, durch medizinische Behandlungen oder durch das Stechen von Tätowierungen im Ausland gekommen sein, hieß es in der Mitteilung weiter. Manche Folgen der Krankheit treten oft erst viele Jahre später auf. Ziel sei es, Hepatitis C als erstes Land der Welt auszurotten, sagte die Geschäftsführerin des Hepatitis C Trusts, Rachel Helford.