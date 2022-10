In vier Stunden in Israel von der Welle im Meer zum Trinkwasser

Teil der Lösung im Kampf gegen die Klimakrise : Bis 2025 soll Trinkwasserbedarf des Landes komplett durch Entsalzungsanlagen gedeckt sein.

Auf vier Bahnen rauscht das Meereswasser in die Entsalzungsanlage Hadera rund 50 Kilometer von Tel Aviv entfernt. In dem großen Bau in Israel an der Mittelmeerküste werden jährlich 137 Millionen Kubikmeter Trinkwasser für die Bevölkerung produziert. "Was wir hier tun, ist ein Teil im Kampf gegen die Klimakrise", sagte David Muhlgay, Geschäftsführer der verantwortlichen Firma IDE bei einer Betriebsführung. 2025 soll 100 Prozent des Trinkwassers aus solchen Anlagen kommen.

Aus fünf Entsalzungsanlagen stammen bereits heute fast 600 Millionen Kubikmeter entsalztes Trinkwasser pro Jahr für das niederschlagsarme Land, in dem in vielen Teilen Wüstenklima mit extrem niedrigen Niederschlagsmengen herrscht. Die Menge deckt aktuell 80 Prozent des gesamten nationalen Trinkwasserbedarfs ab. Bis 2025 soll die Kapazität auf 885 Millionen Kubikmeter jährlich erhöht werden. Und die Technik ist extrem schnell: In nur vier Stunden ist die Welle aus dem Meer so bearbeitet, dass sie bereits wieder im Wasserhahn als Trinkwasser in Tel Aviv und Umgebung sprudelt.

95 Prozent des Wassers auf der Erde sind salzhaltig

"Mehr als zu jeder anderen Zeit in der Vergangenheit ist Wasser zu einem Problem geworden. Nicht nur im trockenen Nahen Osten, sondern auch in Europa und den USA", so Muhlgay. Die Situation werde sich aufgrund des menschengemachten Klimawandels in Zukunft nur noch weiter verschärfen, war sich Muhlgay sicher. Alleine diese Anlage versorgt rund 1,2 Millionen der 9,2 Millionen Menschen in Israel mit Trinkwasser. Fast 95 Prozent des Wassers auf der Erde sind salzhaltig und können nicht als Trinkwasser oder zu Bewässerungszwecken genutzt werden. Die Entsalzung von Meerwasser bietet eine Chance, zusätzliches Trinkwasser oder Brauchwasser für Industrie und Landwirtschaft zu gewinnen.

Israel stellte seine Wasserversorgung aus der Not heraus komplett um. Bis 2005 stammte das gesamte Trinkwasser aus dem Sees Genezareth im Norden des Landes. Immer heftigere Dürreperioden und gesteigerter Wasserbedarf ließ die Regierung umdenken und auf Entsalzung bauen. Die Anlagen stehen auf einer Länge von rund 200 Kilometern an der Küste des Landes. Drei davon werden von der Firma IDE betreut. Eine weitere Anlage wird gerade gebaut und an einem Standort läuft ein Ausschreibungsverfahren. Der Staat kauft der Firma nach der Aufbereitung das Trinkwasser wieder ab. Aktuell zu einem Preis von rund 50 Cent pro Kubikmeter, darin sind auch Herstellungs- und Instandhaltungskosten enthalten. Vor zehn Jahren lag der Preis noch bei rund 70 Cent. Dieses Vorgehen soll auch die Gemeinden zum aktiven Sparen der wertvollen Ressource animieren.

"Ohne Wasser gibt es kein Leben", sagte Miriam Brusilovsky, technische Direktorin von Hadera, das in Sichtweite des größten Elektrizitätswerkes steht. "Wir sind sehr glücklich zu sagen, dass wir in Israel den Kampf gegen die Dürre gewonnen haben." Fünf vertikale Pumpen saugen in Hadera das Wasser mit einer Kapazität von 45.000 Kubikmetern pro Stunde an. Das entspricht in etwa der Füllmenge eines durchschnittlichen Swimmingpools pro Sekunde. Negative Auswirkungen auf die Qualität des Wasser soll es laut Angaben der Betreiber nicht geben. Regelmäßige staatliche Umweltverträglichkeitsprüfungen würden dies bestätigen. Schwimmen im direkten Umfeld der Anlage sei problemlos möglich.

Kein Tropfen wird verschwendet

Der Sog in 15 Metern Tiefe sei so gering, dass Fische, andere Lebewesen und Pflanzen nicht in die Anlage kommen und verenden. Die Hälfte des Wassers kann nach der Aufbereitung nicht als Trinkwasser benutzt werden und wird dann mit höherem Salzgehalt und etwas höherer Temperatur wieder ins Meer geleitet. So werde kein Tropfen verschwendet. Rohre mit einer durchschnittlichen Länge von 1,25 Kilometern und einem Durchmesser von 1,8 Metern ziehen das Wasser an Land. Gereinigt werden die Rohre rein mechanisch und ohne Einsatz von Chemikalien.

Einmal an Land lösen Gravitationsfilter zunächst Verschmutzungen wie Sand aus dem Wasser.

Danach wird mit dem System der Umkehrosmose gearbeitet: Bei dem Reinigungsverfahren werden halbdurchlässige Membran verwendet, um unerwünschte Moleküle und große Partikel wie Verunreinigungen und Sedimente wie Salz, Chlor und Schmutz aus dem Wasser herauszufiltern. In Hadera sind rund 53.000 weiße Membrane in Druckbehältern aufgereiht. Laut dröhnt es durch die riesigen Hallen. Der Zugang ist nur mit Helm und Ohrenschutz erlaubt. Nach der Entsalzung werden dem Trinkwasser dann noch Mineralien für den Konsum zugesetzt.

Die Verträge für die privat geführten Anlagen werden vom Staat für jeweils 25 Jahre vergeben, danach gehen sie wieder zurück in öffentliches Eigentum. Der Staat kann die Verträge mit den Betreibern aber auch verlängern. Die Produktionsstätten sind auf eine Lebensdauer von 40 bis 50 Jahre ausgelegt. Die erste derartige Anlage, Ashkelon, wurde 2005 gebaut. Und das Land will künftig noch einen Schritt weitergehen: Entsalztes Meerwasser soll wieder in den See Genezareth im Norden des Landes geleitet werden. So soll, unabhängig von Dürrezeiten, der Pegel zu jeder Zeit gehalten werden.