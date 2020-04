Indochinesischer Leopard akut vom Aussterben bedroht

Wilderei und skrupelloser Wildtierhandel haben den Indochinesischen Leoparden an den Rand des Aussterbens getrieben. Darauf machte WWF Österreich am Donnerstag aufmerksam. In den vergangenen 20 Jahren hat sich den Angaben der Naturschutzorganisation zufolge die Zahl der südostasiatischen Großkatzen um 80 Prozent reduziert.

SN/APA (WWF)/MARTIN HARVEY Kein indochinesischer Leopard mehr in Singapur, Laos und Vietnam