Innsbrucker "Haus der Physik" soll bis 2028 fertig sein

Das neue, 180,8 Millionen Euro teure "Haus der Physik" der Universität Innsbruck nimmt langsam Form an und soll bis 2028 fertiggestellt werden. Ziel sei es, den stark steigenden Physik-Studierendenzahlen gerecht zu werden und damit nicht zuletzt auf die positive Standortentwicklung der letzten Jahre zu reagieren, so die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Auf rund 25.000 Quadratmetern fänden künftig etwa ein zweistöckiger Hörsaal, Büros und Labore Platz.

Im Wintersemester 2028 soll das von der Bundesimmobiliengesellschaft finanzierte Haus seinen Betrieb aufnehmen. Es wird am Campus Technik der Universität Innsbruck errichtet und ist für rund 850 Studierende und 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzipiert. Uni-Rektor Tilmann Märk sprach von einem "Meilenstein". Dies nicht nur aufgrund der neuen Geräumigkeit und der "Bündelung der Institute", sondern auch aufgrund der langen Vorlaufzeit, führte Märk aus. "Von der Idee des Neubaus bis zum heutigen Tag hat es rund 20 Jahre gedauert", strich Märk anlässlich der Kür des Siegers des Architekturwettbewerbes heraus. Gut Ding brauche eben Weile und dieses "Ding" sei schlussendlich "sehr gut geworden", fügte der Universitätsrektor hinzu. Im Wintersemester 2028 soll das "Haus der Physik" seinen Betrieb aufnehmen. Als "sehr gut" bezeichnete der bei dem Pressegespräch ebenfalls anwesende Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) nicht nur das nunmehr in den nächsten Jahren entstehende "Haus der Physik", sondern auch die Forschungsleistung der Innsbrucker Physiker. "Sie gehören definitiv zur Weltspitze", lobte Polaschek. Somit sei es nur logisch und höchst verdient, dass für diese und die Studierenden ein "bauliches Herzstück des Standortes geschaffen wird", betonte der Wissenschaftsminister. Dieses Herzstück, das nach dem erfolgten EU-weiten Planungswettbewerb und der aktuellen Kür des Siegerprojektes im Wintersemester 2028 Realität werden soll und an dem sich das Land Tirol mit drei Millionen Euro beteiligt hat, habe jedenfalls hervorragende innere und äußere Eigenschaften, konstatierte Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft. "Das Projekt legt beispielsweise einen starken Fokus auf Klimafreundlichkeit und erlaubt es den Studierenden und Forschenden außerdem durch die Verteilung auf vier Stöcke störungsfreie Versuche durchzuführen", sagte Weiss. Auch hochrangige Vertreter von Land Tirol und Stadt Innsbruck zeigten sich angesichts dieser neuen Bedingungen erfreut. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das gebaut wird", meinte etwa Noch-Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), während der jetzige Wirtschaftslandesrat und Bald-Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) das Gebäude als eine "Antwort auf die Herausforderungen der aktuellen Zeit" sah. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) betrachtete es wiederum als einen Garant dafür, dass "das hohe wissenschaftliche Level der Physik gehalten und weiterentwickelt werden kann".