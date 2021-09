Innsbrucker Unternehmen um Josef Penninger beginnt mit Zucht von Adern aus Stammzellen

Molekularbiologen der Biotech-Firma Angios GmbH um den Genetiker Josef Penninger beginnen laut ORF Tirol dieser Tage in Innsbruck, aus Stammzellen Adern zu züchten.

Die Blutgefäße aus dem Labor sollen künftig neue Behandlungsmöglichkeiten für schwer heilende Wunden und Durchblutungsstörungen bieten, von denen vor allem Diabetiker betroffen sind. Das Land fördert die Biotech-Firma mit 1,6 Millionen Euro, ein kanadischer Investor hat vier Millionen Dollar vorgestreckt.

Dass die Sponsoren Ergebnisse sehen wollen, schaffe natürlich auch einen gewissen Druck, erklärte David Hoffmann, der wissenschaftliche Leiter, dem ORF Tirol. In spätestens drei bis fünf Jahren müsse man liefern, räumte der Experte ein. In den kommenden Jahren sollen die Laboradern klinisch erprobt werden. Ausgangsstoff sind die Grundbausteine des menschlichen Körpers, sogenannte Stammzellen, die Hoffmann als "unbeschriebene Blätter" bezeichnete. Schließlich könne daraus je nach Behandlung "alles werden - vom Kleinhirn bis zum großen Zeh", so Hoffmann. Nährlösungen und präzise dosierte und getimte Zusätze würden daher die Entwicklung der Zellen in die gewünschte Richtung leiten. Um das innovativste Rüstzeug zu erhalten, stünden die Innsbrucker Wissenschafter in Kontakt mit Biotechnologieunternehmen in aller Welt.

Ein laut Forscherteam riskantes Unterfangen. Aber: "Wenn wir das schaffen, sind wir die ersten der Welt, das wird dann wirklich spektakulär", gab sich Penninger ehrgeizig. Der Gentechniker und Immunologe absolvierte sein Studium in Innsbruck und leitet derzeit das biowissenschaftliche Institut der Universität von British Columbia. Um den Plan umzusetzen, gründete er mit dem Innsbrucker Betriebswirt Gregor Wick, der seit Jahrzehnten Biotechnologieunternehmen berät, und dem Molekularbiologen Hoffmann die Angios GmbH.