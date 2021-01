Insektenmonitoring 2020 brachte Erstnachweise gefährdeter Arten

Insgesamt 355 Tierarten sind beim zweiten "Insektenmonitoring" registriert und 12.432 Individuen erfasst worden. Die Inventur der vorhandenen Biodiversität wurde auf elf landwirtschaftlichen Flächen in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark durchgeführt, wie bei der Premiere im Jahr 2018. 2020 gab es Erstnachweise der gefährdeten Arten Rotbraune Sackspinne, die erstmals in Oberösterreich entdeckt wurde, die Pappel-Weichwanze wurde in der Steiermark geortet.

SN/pixabay Die Pappel-Weichwanze wurde in der Steiermark geortet.