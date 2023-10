Institute of Science and Technology Austria baut Wissenschaftsvermittlung aus

Man wolle stereotype Vorstellungen von Top-Forschern als "verrückte Professoren mit weißem Mantel und komischer Frisur" aufbrechen.

Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) will - wie von den SN vorab berichtet - Wissenschaft für Kinder, Jugendliche, aber auch die breite Öffentlichkeit zugänglicher machen und baut unter der Marke "VISTA" seine Angebote der Wissenschaftsvermittlung aus. Dafür ist u.a. ein eigenes Gebäude vorgesehen. Der Spatenstich für das "VISTA Science Experience Center" soll am Freitag am ISTA-Campus in Klosterneuburg (NÖ) erfolgen. Die Pläne wurden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert.

"Es geht darum, Neugier zu wecken, Menschen für Wissenschaft zu begeistern und den direkten Dialog mit der Gesellschaft zu stärken. Ein besseres Verständnis fördert auch das Vertrauen in die Wissenschaft", erklärte Christian Bertsch, der am ISTA den Bereich Wissenschaftsvermittlung leitet, vorab im Gespräch mit der APA. Das soll auch den "naiven Stereotypen vom verrückten Professor mit komischen Frisuren und einem weißen Mantel" entgegenwirken.

Seit der Bestellung der Neurowissenschafterin Gaia Novarino zur ISTA-Vizepräsidentin für Science Education im Jahr 2021 habe man das Angebot sukzessive ausgebaut. Am Campus selbst gebe es zahlreiche Formate - vom Semesterkurs über einen Sommer-Campus bis hin zu Science Clubs am Nachmittag. "Viele Kinder können in den Fußballverein gehen oder auch ein Musikinstrument lernen, aber in die Welt der Wissenschaft einzutauchen, war für interessierte Jugendliche nicht so einfach. Da wollen wir bewusst Angebote setzen", sagte Bertsch.

Man gehe aber auch dorthin, "wo die Menschen sind - beim Heurigen, in Jugendzentren, in Parks, in Schulen oder auf TikTok. Wir holen Jugendliche bei ihren Alltagserfahrungen und Lebensrealitäten ab und schauen, wo hier der Wissenschaftsbezug ist", so der Experte. Ein Beispiel dafür sei das Projekt Fakehunter, bei dem wissenschaftliche Inhalte, auf die Jugendliche in sozialen Medien stoßen, gemeinsam in Workshops einem Faktencheck unterzogen werden. Die Ergebnisse werden dann wieder u.a. auf TikTok veröffentlicht.

Außerdem würden Unterrichtsmaterialien entwickelt und diese über die Lehrkräfte als Multiplikatoren an die Schulen gebracht, um auch bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche zu erreichen. Dabei soll der Unterricht nicht so sehr auf das Vermitteln von Faktenwissen abzielen, sondern auf die Prozesse und Methoden, also wie Wissenschaft solide Erkenntnisse generiert. "Nicht das Was, sondern das Wie steht im Vordergrund", erklärte Bertsch. Hier gebe es in Österreich Aufholbedarf.

Die nächste Ausbaustufe ist schon in Vorbereitung: "Im Jahr 2025 wird das neue VISTA Science Experience Center auf unserem Campus in Klosterneuburg seine Pforten öffnen", kündigte ISTA-Vizepräsidentin Novarino an. Auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern würden Besucher Wissenschaft erleben und ins Gespräch mit Forschenden kommen können. "Es wird große Seminarräume für Schulklassen oder interessierte Kinder, ein Auditorium für 100 Personen und Raum für Ausstellungen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Kunst, Technologie und Design geben", so Bertsch.