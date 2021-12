Interview mit Mathematiker Rudolf Taschner: Mit Gott kann man immer rechnen

Auf Spurensuche mit einem Mathe-Genie. Rudolf Taschner über seine Liebe zu Zahlen und über Zahlenmystik, die auch ihn erstaunt.

Der Mathematiker und Politiker Rudolf Taschner hat mehrere Bestseller über Zahlen verfasst (zuletzt "Woran glauben"). Im SN-Gespräch spannt er den Bogen von nackten Fakten bis zu himmelhoch jauchzenden Theorien.

Herr Taschner, warum ist Mathematik so ernst? Rudolf Taschner: Ich weiß nicht, ob sie wirklich ernst ist. Sie ist eher eine schmucklose Wissenschaft. Das Ornament fehlt. Abstrahieren heißt immer, so viel wegzunehmen, was wegzunehmen ist. Was übrig bleibt, ist Mathematik. Das ist alles.

Haben Sie eine Lieblingszahl? ...