ISS-Außeneinsatz zur Installation neuer Solarpanele begonnen

Die beiden US-Astronauten Josh Cassada und Frank Rubio haben mit einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS zur Installation neuer Solarpanele begonnen. Der Einsatz am Donnerstag sollte rund sieben Stunden dauern, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Am Mittwoch war die Installation noch wegen vorbeifliegenden Weltraummülls verschoben worden. Es ist laut NASA-Angaben der zwölfte als "Spacewalk" bezeichnete Einsatz im Jahr 2022.