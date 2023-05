Kultur, Religion, Gesundheit spielen beim Essen eine Rolle, sagt Anthropologin Sylvia Kirchengast. Sie analysiert auch, was die Geschlechter hier unterscheidet.

Sylvia Kirchengast ist Universitätsprofessorin für Anthropologie an der Uni Wien. Sie hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was Männer essen - und was Frauen.

Frau Professor, was haben Sie heute gefrühstückt? Sylvia Kirchengast: Oh, ich bin eine ausführliche Frühstückerin. Ich hatte ein Müsli mit Heidelbeeren, dazu Tee und ein Käsebrot. Ich bin weder Veganerin noch Vegetarierin. Fleisch esse ich, aber sehr selten.

Ein typisch weiblicher Start in den Tag also? Das kann man wirklich so ...