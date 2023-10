BILD: SN/HAUS DER NATUR/STELLARIUM

Der Sternenhimmel über Salzburg am 15. Oktober um 22 Uhr: Im Nordosten steht die Capella, der hellste Stern im Sternbild Fuhrmann, hoch am Himmel. Etwas tiefer am Horizont ist das Sternbild Stier mit der Sterngruppe der Plejaden zu entdecken.