Ist der giftige Ölkäfer auch in Österreich ein Problem?

Nachdem es in deutschen Medien mehrere Berichte über angebliche Ausbreitungen dieser Käferart gab haben die SN bei einem Käfer-Experten an der Uni Salzburg nachgefragt.

In Deutschland haben zuletzt mehrere Medien über eine Ausbreitung des für den Menschen giftigen Ölkäfers berichtet - ohne Quellennennung. Der deutsche Naturschutzbund hat daher diesen Darstellungen prompt widersprochen und betont, dass der Käfer nicht neu sei und sich nicht ausbreite, sondern sogar gefährdet sei.

Wie sieht es in Österreich mit dieser Käferart aus? Der promovierte Evolutionsbiologe Jonas Eberle, Assistent am Fachbereich Umwelt und Biodiversität der Uni Salzburg, klärt auf: "Ölkäfer aus der Gattung Meloe sind in Österreich kein ...