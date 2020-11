Ist Trauern mit Abstand überhaupt möglich?

In Krisenzeiten rücken Menschen näher zusammen. Der Terror in Wien macht viele betroffen. Aber wie geht Aufarbeitung in einer Pandemie?

Tausende Lichter erhellen die dunklen Stunden. Am Dienstagabend stellten Menschen in ganz Österreich brennende Kerzen auf ihren Fenstersims, um ihrer Trauer und Anteilnahme für die Opfer in Wien Ausdruck zu verleihen. Schwarze Flaggen wurden gehisst, Social-Media-Profile zeigten dieselbe Farbe. In Zeiten einer Pandemie wird anders getrauert als üblich. "Wir können uns gegenseitig nicht in die Arme nehmen, das ist für viele sehr schwer", sagt Dominik Elmer, Mitarbeiter des Seelsorgeamts der Erzdiözese Salzburg. "Wir müssen gemeinsam eine neue Trauerkultur ...