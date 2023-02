Jeder Dritte erkrankt irgendwann im Gehirn

Demenz, Migräne, Schlaganfall & Co. werden unterschätzt, klagen Experten. Ein Lösungsansatz liegt in der Schulzeit.

33 Prozent der Bevölkerung, also jeder und jede Dritte, leiden an einer neurologischen oder psychischen Krankheit. In der EU sind das 220 Millionen Menschen. Erkrankungen des Gehirns nehmen uns 13 Prozent der gesunden Lebensjahre und verursachen 19 Prozent der Todesfälle in der EU. Allein neurologische Erkrankungen verursachen in der WHO-Region Europa (zu der auch die Türkei und die Staaten der Ex-Sowjetunion zählen, Anm.) pro Jahr Kosten von mehr als 300 Milliarden Euro. Rechnet man das psychiatrische Spektrum mit ein, sind ...