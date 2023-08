Kältetherapie für bedrohte Korallenriffe vor den Florida Keys

Das Meerwasser ist in diesem Jahr zu heiß für das drittgrößte Korallenriff der Welt.

Das Meerwasser vor der Küste des US-Bundesstaats Florida ist in diesem Sommer so heiß geworden, dass die berühmten Korallenriffe dort bedroht sind. In der Nähe von Key Largo wurden im Juli Wassertemperaturen von mehr als 32 Grad gemessen, Korallen können zwischen 21 und 28,8 Grad überleben. Wissenschafter und Naturschützer haben jetzt mit ihrer Rettung begonnen: Sie bringen Proben von verschiedenen Korallen in kühlere Meerwasserbecken an Land.

"Heißes Wasser ist für alle Meeresorganismen schlecht, egal ob Korallen, Fische oder Hummer. Deshalb laufen wir Gefahr, dass es zum Massensterben von Fischen, Meeresschildkröten und Ähnliches kommen wird", sagt Alex Neufeld, Projekt-Koordinator einer Stiftung zur Rettung von Korallen. Sorge macht ihm dabei vor allem die derzeitige massive Korallenbleiche: "Ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, dass dies sie schlimmste Bleiche werden könnte, die die Florida Keys je erlebt haben."

Auch Bootsverleiher Brian Branigan ist schockiert. "Was hier in den letzten zwei Wochen passiert ist, ist furchtbar. Ich wollte weinen, als ich das beim Schnorcheln gesehen habe", sagt der 65-Jährige, während er einem AFP-Reporter das Meeres-Schutzgebiet Looe Key National Marine Sanctuary zeigt. Unterhalb des Bootes tummeln sich Barrakudas, Blautang-Doktorfische und Papageienfische in einem Korallenriff, das langsam weiß wird. Die Riffe scheinen rasch an Farbe zu verlieren, und dabei dauert die Sommerhitze noch eine Weile an. Korallen bleichen aus, wenn sie gestresst sind und die Algen, mit denen sie eine Symbiose eingegangen sind, abstoßen. Diese Algen versorgen sie mit Nährstoffen und geben ihnen die Farbe.

Wachsende Sorge um den Tourismus

Während die Wissenschafter darum kämpfen, das Ökosystem des drittgrößten Korallenriffs der Welt zu erhalten, sorgen sich Geschäftsleute auch um die Folgen für den Tourismus. Nach Angaben der US-Behörde für Ozeanographie- und Atmosphärenforschung (NOAA) bringen die Korallenriffe den Florida Keys jährliche Einnahmen in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar. Mehr als 70.000 Arbeitsplätze hängen von ihnen ab. Branigan ist zum Beispiel darauf angewiesen, dass Sportfischer und Taucher seine Boote leihen. Aber Sportfischer, die einen wichtigen Teil der Touristen ausmachen, könnten wegbleiben.

"Ich glaube nicht, dass Leute hierher kommen wollen, um einen Haufen toter Korallen zu sehen", sagt Brad Roberts, der mit seiner Familie auf die Florida Keys gereist ist, um Hummer zu fangen. "Wenn du hierher kommst und hast dann vier blöde Erfahrungen und nur eine gute, dann wirst du dein Geld als Tourist lieber woanders ausgeben", sagt der Versicherungsangestellte. "Wir machen uns schon Sorgen, welchen Schaden das uns bringt: persönlich und finanziell", sagt Branigan. "Ich bin mir sicher, es wird sich negativ auswirken, vielleicht sogar katastrophal."

Unterdessen sind Neufelds Stiftung und andere örtliche Gruppen vollauf damit beschäftigt, die Zukunft der Riffe zu sichern. "Wir haben Ableger der verschiedenen Korallen gesammelt und so untergebracht, dass sie geschützt sind und wir mehr bedrohte Arten erhalten können", sagt Neufeld.

Indem sie die Korallenriffe schützen, helfen sie auch den Menschen an Land. Denn Korallenriffe sind nicht nur wichtige Ökosysteme, sondern auch ein wichtiger Schutz vor Hurrikans und deren Sturmfluten. Und diese werden durch den Klimawandel ebenfalls intensiver.