Kampfrhetorik und mangelnde Transparenz: Wie Politiker in Krisen besser kommunizieren

Sprachforscherin Ruth Wodak spricht über Kampfrhetorik, mangelnde Transparenz und die Historie der heimischen Wissenschaftsskepsis.

Die Sprachsoziologin und kritische Diskursforscherin Ruth Wodak ist Preisträgerin des Paul-Watzlawick-Ehrenrings 2022 der Wiener Ärztekammer. Die renommierte 72-jährige Wissenschafterin erhielt die Auszeichnung Mittwochabend im Rahmen der Wiener Vorlesungen zum Thema "Krisenkommunikation/Kommunikationskrisen - Neue Normalitäten?"

Frau Wodak, seit dem 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Hat sich diese Eskalation für Sie abgezeichnet? Ruth Wodak: Der Krieg in der Ukraine kam für mich wie für viele andere sehr überraschend. Als die 120.000 Männer an der ukrainischen Grenze standen, dachte ...