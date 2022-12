Katharina Rogenhofer: Wenn Klimaschutz mehr sein soll …

… als ein frommer Wunsch, dann müssen wir darum kämpfen, sagt Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer. Von oben kommt zu wenig.

Ein frohes neues Jahr. Wie müsste das aussehen nach einem Klimagipfel, bei dem nichts unternommen wurde, um die weltweiten CO2-Emissionen zu senken? Nach dem zweiten Jahr mit hohlen Versprechen der Klimaneutralität 2040 ohne Klimaschutzgesetz in Österreich? Nachdem die Regierung es nicht einmal schafft, ein Gesetz zu beschließen, das ab 2023 Gasheizungen im Neubau hätte verbieten sollen, obwohl der Angriffskrieg durch Russland in der Ukraine uns schmerzlich vor Augen geführt hat, in welche Abhängigkeit wir uns mit jeder neuen Gaspipeline gebracht ...