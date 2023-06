Keas unterscheiden bekannte von unbekannten Gesichtern

Keas können bekannte und unbekannte Gesichter unterscheiden, die Differenzierung in "bekannt" und "fremd" als Regel erlernen und diese in weiteren Versuchen anwenden. Wie Forscherinnen und Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien im Fachjournal "Open Science" der Royal Society berichten, stehen die neuseeländischen Bergpapageien mit diesen Fähigkeiten zur abstrakten Kategorisierung und zur Differenzierung in einer Reihe mit jenen von Menschenaffen und Tauben.

BILD: SN/APA/DANIEL ZUPANC/DANIEL ZUPANC Bergpapageien überraschten in neuer Untersuchung mit ihren Fähigkeiten