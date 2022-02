Keine Angst mehr vor Haiattacken? Magnete sollen es möglich machen

Eine Erfindung aus Südafrika könnte Urlaube am Meer deutlich entspannter machen: Die Technik soll Haie von Stränden fernhalten.

Die Barriere nennt sich SharkSafe und besteht aus Eisenrohren, die vom Meeresboden bis an die Oberfläche ragen. In ihnen sind Magnete enthalten. "Diese sind rund um die Uhr geladen und müssen nicht erst aktiviert werden", sagt die Meeresbiologin Sara Andreotti, leitende Angestellte des Unternehmens SharkSafe Barrier. So entstehe vor den Stränden ein für Menschen weder spür- noch sichtbares, stromloses Magnetfeld. Haie hingegen haben eine Art sechsten Sinn: Sie fühlen Schwingungen im Wasser. Kommt ein Hai den Magneten zu nahe, spürt ...