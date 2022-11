Keine Energiewende ohne Privatkapital

Ein Finanzforscher erklärt, wie man Private von Investitionen in nachhaltige Fonds überzeugen kann, warum er den Begriff Greenwashing irreführend findet - und warum Google, Amazon, Apple & Co. so oft Teil von Nachhaltigkeitsfonds sind.

SN/fng-bericht/fischer-cg.de - stock.adobe.com In Österreich wird rechnerisch bereits jeder zwölfte Euro nachhaltig angelegt.