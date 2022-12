KI-Experte Viktor Mayer-Schönberger: Die Maschine kann nicht träumen

Viktor Mayer-Schönberger ist Jurist, Experte für künstliche Intelligenz und Professor am Institut für Internet Governance and Regulation an der Universität Oxford. In Zell am See bewohnt er ein Haus am See. Mit multimedialer Technik wuchs der Wissenschafter auf - seine Mutter betrieb das Kino im Ort. Ein Gespräch bei Kaffee und Tee über die Macht der künstlichen Intelligenz, die Fähigkeit zu träumen und Menschen, die sich gerne überraschen lassen.

Viktor Mayer-Schönberger ist Jurist, Experte für künstliche Intelligenz und Professor am Institut für Internet Governance and Regulation an der Universität Oxford. In Zell am See bewohnt er ein Haus am See. Mit multimedialer Technik wuchs der Wissenschafter auf - seine Mutter betrieb das Kino im Ort. Ein Gespräch bei Kaffee und Tee über die Macht der künstlichen Intelligenz, die Fähigkeit zu träumen und Menschen, die sich gerne überraschen lassen. Wann überholt uns Menschen die künstliche Intelligenz? Mayer-Schönberger: Wir ...