Kinderarzt über Masernfälle: "Eine Impfung stärkt das Immunsystem"

Gerade Masern können bei Kindern lebensbedrohliche Komplikationen auslösen. Ein führender Kinderarzt klärt auf.

Der Halleiner Kinderarzt Ernst Wenger, lange im Präsidium der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde tätig, beklagt im SN-Interview die sinkende Impfmoral und sagt, was man dagegen tun könnte.

Hat das Auftreten der jüngst bekannt gewordenen Masernfälle auch damit zu tun, dass in Österreich die Impfmoral so schlecht ist? Ernst Wenger: Die Impfmoral ist derzeit nicht gut genug und sicher mit ein Grund, dass wieder vermehrt Masernfälle auftreten. In Salzburg sind nur rund vier von fünf Kindern durch eine Impfung geschützt. Wir hoffen, dass es bei der steirischen Kleinepidemie bleibt. Aber die Eltern sollten sich wirklich vernünftig überlegen, ihre Kinder vor dieser Krankheit zu schützen und impfen zu lassen. In Salzburg hatten wir 2008 die letzte Epidemie, die von einer Gruppe von Impfgegnern ausgegangen ist.