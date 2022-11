Kinderuni Wien startet ganzjähriges "Labor für Zukunftsfragen"

Auf über 300 Quadratmetern im DOCK im Zaha Hadid Haus am Wiener Donaukanal.

Seit 20 Jahren können im Sommer Kinder und Jugendliche an der Universität bei der Kinderuni Studieren üben. Mit DOCK startet das Kinderbüro der Uni Wien für sie ab dem heutigen Donnerstag ein ganzjähriges "Labor für Zukunftsfragen". Auf über 300 Quadratmetern sollen sie im Zaha Hadid Haus am Wiener Donaukanal gemeinsam mit Experten aus Uni und Gesellschaft Zukunftsfragen behandeln können. Geplant sind Formate etwa zu Klima, Digitaler Bildung, Finanz- sowie Demokratiebildung.

Im DOCK sollen Wissenschafterinnen und Wissenschafter, Studierende sowie Expertinnen und Experten aus der Praxis mit Kindern und Jugendlichen zusammenkommen. Das Programm sieht explizit vor, dass die Jungen bei der inhaltlichen Ausrichtung mitentscheiden und so die Experten auch von deren Perspektiven lernen können. "Dabei heißt es immer: Hands on und Minds on - denn es wird gewerkt, gebastelt, kreativ gestaltet beim Denken, Philosophieren und Entwickeln", wird im Pressetext angekündigt.

Gestartet wird mit kostenlosen schulbegleitenden Workshops am Vormittag zu Finanz- und Demokratiebildung, etwa dem gemeinsam mit Volksschülern und Experten der BAWAG erarbeiteten "Welt und Geld", sowie zu Digitaler Bildung. In der Adventzeit wird es Familienprogramme an den Wochenenden geben. Ab 2023 soll das Programm kontinuierlich ausgebaut werden. Ab Jänner soll das DOCK unter dem Titel "DOCK for Change!" außerdem einer von vier CoCreation Spaces zu Klimabildung in Österreich werden.