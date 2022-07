Klangfarbe: Hat Musik eine Farbe?

Irgendwie schon. Warum gäbe es sonst Songs wie "Yellow Submarine" und "Purple Haze". Aber da steckt viel mehr dahinter.

Welche Farbe hat die Eifersucht? Jimi Hendrix malte sie sich in einem grünen Umhang aus. Den Zorn steckte er in eine metallisch violett schimmernde Rüstung. Der Mut leuchtete orange. Aber auch der Zweifel bekam seinen Farbton und machte sich in warnendem Gelb bemerkbar. "My yellow in this case is not so mellow", sang der Rockstar im Jahr 1967. In seinem Song "Bold As Love" stellte er sich alle Gefühle, die in einer Liebesbeziehung um die Vorherrschaft kämpfen können, in den ...