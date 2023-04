Kleine Gewitter schütteln und hören: Salzburger Forschungsprojekt reicht bis nach Mexiko

Das Salzburger Projekt "Textil und Sound", das Stoffe hörbar und Klänge greifbar macht, reüssiert nun etwa auch in Mexiko.

Klang und Musik werden weltweit aufgrund der Festspiele oder des Erfolgsmusicals "The Sound of Music" mit Salzburg in Verbindung gebracht. Seit dem Vorjahr wird aber auch "Textil und Sound" auf nationaler wie internationaler Ebene mit Salzburg verknüpft - zumindest in Fachkreisen. Grund dafür ist ein Forschungsprojekt dieses Titels, das seit 2022 vom wichtigsten österreichischen Forschungsprogramm für "Artistic Research" gefördert wird (die SN berichteten).

Geleitet wird das Projekt zu der Forschungsfrage, wie "Textil hörbar und Sound greifbar" gemacht werden ...