Kleinster Partikelsensor der Welt warnt vor Feinstaub

Feinstaub belastet nicht nur die Luft, sondern vor allem die Gesundheit, wenn er in die Lunge oder in den Blutkreislauf eintritt. Forscher der TU Graz haben gemeinsam mit dem steirischen Halbleiterhersteller ams und den Silicon Austria Labs einen extrem miniaturisierten Sensor für smarte Produkte entwickelt, die Nutzer in Echtzeit über den Feinstaubgehalt der Luft informieren und bei erhöhten Werten warnen könnten.

Feinstaub mit nur wenigen Mikrometern kleinen Partikeln entsteht vorwiegend durch Verbrennungsprozesse etwa in Kraftfahrzeugen, Heizungen und auch durch Reifenabrieb. Im Winter können die Konzentrationen in urbanen Ballungszentren erheblich ansteigen und die Gesundheit belasten.

Extrem kleine Sensoren, die in Mikrochips integriert werden, machen kleine am Körper tragbare Computer (Wearables) wie etwa Smartwatches oder auch Smartphones so "sensibel", dass sie die Luftqualität in unmittelbarer Umgebung des Trägers überwachen und Schadstoffe detektieren können. Der Sensor ist kleiner als zwei übereinandergestapelte Ein-Cent-Münzen. Mit einer Dimension von zwölf mal neun mal drei Millimetern soll er in unterschiedlichen Endgeräten Platz finden.

Quelle: SN, Apa