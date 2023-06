Klimafreundliche Herstellung von Lebensmittel für Konsumenten wichtig

Drei von vier Konsumentinnen und Konsumenten ist eine klimafreundliche Herstellung bei Lebensmitteln wichtig. Das zeigt eine repräsentative Umfrage vom Marktforschungsinstitut Ifes für die Arbeiterkammer (AK). Die AK verlangte am Donnerstag in einer Aussendung EU-weite Regeln für Umweltaussagen, also "Green Claims" und ein Verbot von unklaren Klima-Angaben.

BILD: SN/PIXABAY Symbolbild.