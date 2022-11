Klimaökonom Steurer: "Österreich betreibt Scheinklimaschutz"

Laut Klimaökonom Reinhard Steurer ist das Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, schon verpasst. Er warnt vor der Verwüstung Südeuropas und übt auch harsche Kritik an Österreichs Kurs.

Reinhard Steurer ist Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur Wien. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der politischen Dimension der Klimakrise.

Welches Erderwärmungsszenario ist realistisch? Reinhard Steurer: Dafür gibt es sehr genaue Einschätzungen. Mit der aktuellen Klimapolitik gehen wir in Richtung drei Grad Erhitzung. Mit den derzeit gültigen politischen Zielsetzungen in Richtung 2,5 Grad. Beides klingt nicht nach viel, würde für Österreich aber eine Erhitzung von fünf bis sechs Grad bedeuten, also eine Klimakatastrophe. Zum Vergleich: ...