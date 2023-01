Die Wissenschaft läutet die Alarmglocken beim Klima: "Müssen auch ungewöhnliche Wege gehen"

Bereits den vierten Tag in Folge blockieren Aktivisten der Letzten Generation wichtige Verkehrsknotenpunkte in Wien. Rückendeckung erhalten sie dabei von der Wissenschaft, der bislang oft vorgeworfen wurde, "im Elfenbeinturm zu arbeiten".

Die Proteste gehen unvermindert weiter. Donnerstagfrüh blockierten Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Umweltschutzbewegung Letzte Generation die Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt an zwei Stellen. Am Mittwoch war der Verkehr am Wiener Gürtel beim Westbahnhof gestoppt worden. Bereits den vierten Tag in Folge machten die Protestierenden ihrer Verzweiflung über das Versagen der Bundesregierung beim Klimaschutz Luft. Sie fordern unter anderem Tempo 100 auf Autobahnen.

Rückendeckung erhielten sie dabei von rund 50 Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die sich unter dem Hashtag #WirAlleSindDieLetzteGeneration solidarisierten. "Ziviler ...