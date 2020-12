Klimaschutz in der Pandemie: "Wir müssen positive Zukunftsbilder entwerfen"

Was die Wissenschaft tun kann, um auch jetzt während der Coronapandemie den Klimaschutz voranzubringen.

Der Winter naht - und die Corona-Infektionszahlen sind gestiegen. Staaten haben wieder zum letzten Mittel gegriffen: Lockdown oder Teil-Lockdown.

Dabei gerät fast in Vergessenheit, dass es neben der Coronakrise eine zweite existenzielle Krise gibt - die Klimakrise. Und die meldet sich immer wieder zurück: mit den Waldbränden in Kalifornien, dem dramatischen Rückgang von Eis in der Arktis und der Abschwächung des Golfstroms. Die menschengemachte Erwärmung mitsamt ihren verhängnisvollen Nebeneffekten nimmt weiter zu, daran ändert auch nichts, dass Corona den globalen Treibhausgas-Ausstoß vorübergehend sinken ließ. Das zeigen die Zahlen des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, die im Herbst in der Fachzeitschrift "Natur Communications" vorgestellt wurden. Im ersten Halbjahr 2020 gelangte demnach 8,8 Prozent weniger CO2 in die Atmosphäre als im Vorjahreszeitraum. Im Monat April, zum Beginn des ersten Lockdowns, waren es sogar 16,9 Prozent weniger. Doch das Kurzzeittief hat keinerlei Effekt auf die langfristige Temperaturentwicklung des Planeten. Und der Treibhausgas-Ausstoß erreicht schnell wieder die alten Werte, sobald sich die Beschränkungen lockern.

Fragt sich, welche Ähnlichkeiten es jenseits des CO2-Knicks zwischen den beiden Megakrisen gibt. Die österreichische Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb hält zuerst einmal die Dimensionen der Bedrohung für unterschiedlich: "Die Gesundheitskrise ist ernst, geht aber vorüber. Nicht so die durch die Coronamaßnahmen ausgelöste Wirtschaftskrise: Sie wird gemessen an Leid die Gesundheitskrise übertreffen. Die Klimakrise wiederum ist noch einmal deutlich größer. Und sie wird mit der Zeit immer schlimmer, wenn wir nicht handeln", sagt sie. Größere Krise bedeute aber nicht größere Anstrengungen, sie zu bewältigen. Im Gegenteil: Es sei die Coronakrise, die die Politik zum sofortigen Handeln bewegt habe, während der globale Klimaschutz nur schleichend vorankomme, wenn überhaupt. "Das lässt sich mit der evolutionär bedingten Eigenschaft des Menschen erklären, bei akuten Bedrohungen viel stärker zu reagieren als bei allmählich sich entwickelnden", sagt Kromp-Kolb.

Die Klimakrise erscheint vielen Verantwortlichen immer noch als Problem von morgen oder übermorgen. Kann es die internationale Klimaforschung dennoch schaffen, politische Entscheidungsträger jetzt und trotz Corona zu konsequenterem Klimaschutz zu bewegen? Kromp-Kolb sieht da durchaus Möglichkeiten. Sie gehört zum Wissenschafts-Netzwerk Climate Change Centre Austria (CCCA), das sich als Sprachrohr der österreichischen Klima- und Klimafolgenforschung versteht. Das Netzwerk will wissenschaftliche Grundlagen für "gute Entscheidungen" in der Klimapolitik liefern. Gute Entscheidungen - das bedeutet für Kromp-Kolb nicht nur, von Erdöl, Erdgas und Kohle loszukommen und die fossilen Energien durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Es geht um den allumfassenden Übergang hin zu nachhaltigem Wirtschaften. Ein Prozess, den Forscher als Transformation bezeichnen. "Leider können sich die wenigsten Menschen und auch Politiker etwas darunter vorstellen. Daher reicht es nicht, dass die Wissenschaft die Gefahren der Klimakrise aufzeigt. Wir müssen mehr tun, wir müssen positive Zukunftsbilder entwerfen", sagt sie.

Etwa dieses Bild: Saisonal, regional, bio und fleischarm zu essen fördert die Gesundheit spürbar, kommt einem also selbst zugute. Außerdem reduziert man Tierleid, unterstützt die heimischen Landwirte und schützt Boden und das Klima.

Oder dieses Bild: Wer Wege zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegt, lebt gesünder und im Schnitt länger. Der Lärm geht zurück, die Luftqualität steigt, es gibt mehr Platz für Bäume, Spielplätze und Bänke, man kennt die Nachbarn wieder, die Städte werden sicherer. Braucht man ein Auto, kann man ein Elektroauto leihen - das spart Geld und Reifenwechsel. "Solche Bilder zu zeichnen war klassischerweise die Aufgabe der von gesellschaftlichen Zielen beseelten Politiker, aber die Gegenwart bringt wenige derartige Persönlichkeiten hervor. Die Wissenschaft der Transformation versucht zunehmend, diese Rolle zu übernehmen. Sie versucht, gesellschaftlicher und politischer Motivator zu sein und zu zeigen, dass es gangbare Wege aus der Klimakrise gibt", erklärt Kromp-Kolb.

Grundsätzlich gelte: Wer wissenschaftlich basiert handle, komme besser durch Krisen. Jedoch taugt die Leistung des Wissenschaftssystems in der Coronakrise für Kromp-Kolb nicht zum Vorbild für die Klimakrise. Die politische Beratung sei vor allem Virologen und Epidemiologen überlassen worden. Es habe die Beiziehung von Experten anderer Disziplinen wie Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft oder Ethik gefehlt. "Das wäre eine Voraussetzung für eine wissenschaftlich fundierte Abwägung zwischen den Folgen der Krankheit und den Folgen der Schutzmaßnahmen gewesen."

In Sachen Interdisziplinarität, also dem Zusammenspiel unterschiedlicher Fachgebiete, sei die Klimaforschung deutlich weiter als die Medizin. Die Deutungshoheit liege nicht in der Hand Einzelner, sondern werde in offenen wissenschaftlichen Prozessen erarbeitet. Hinzu kommt, dass Klimaschutz andere Lösungsansätze erfordert als Corona. Keine zeitlich begrenzten Lockdowns, sondern strukturelle Änderungen. Zum Beispiel den Umbau der Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft.

Trotz der Unterschiede rät Kromp-Kolb dringend dazu, die beiden Krisen gleichzeitig anzugehen, nicht nacheinander: "Sich jetzt nur um Corona und die Wirtschaftskrise zu bemühen könnte heißen, dass wir die letzte Chance verspielen, das Klima noch zu stabilisieren." Gerade jetzt, wo so viele hemmende Ideologien vom Tisch seien, wo Teile der Wirtschaft sich neu erfinden müssten und staatliche Unterstützung bräuchten, sei die Zeit für große Veränderungen in Richtung mehr Klimaschutz.

Blieben diese aus, fehle es später an Geld und politischer Kraft für die Transformation hin zu einem guten Leben für alle innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten. "Wir Forscher bemühen uns redlich, diese triviale Wahrheit in die Politik zu tragen."

Quelle: SN