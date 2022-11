Klimawandel und Teuerung: Sind wir bereit, zu verzichten?

Opfer bringen, verzichten, zumindest ein paar Gewohnheiten ändern: Das will heute kaum noch jemand. Doch die Gaskrise, Pandemien und der Klimawandel werden anders nicht zu bewältigen sein.

Neulich, in Salzburg: Weil im Winter Energiemangel droht, verkündet die Stadtregierung Maßnahmen dagegen. Unter anderem: In Schulen und Kindergärten soll es zum Händewaschen kein warmes Wasser mehr geben. So weit, so unspektakulär. Nur: Es folgt ein öffentlicher Aufschrei, der die Verwaltung kalt erwischt. Am Ende schaltet sich der Bürgermeister persönlich ein, und rudert zurück. Die Kaltwasser-Regelung wird zurückgenommen.

Ein kleines Sittenbild der österreichischen Wohlstandsgesellschaft im Jahr 2022. Eines, das zum Schmunzeln taugt. Aber auch Anlass sein kann, sich ...