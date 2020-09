Knoblich neues Mitglied der päpstlichen Akademie der Wissenschaften

Der Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA), Jürgen Knoblich, ist zum neuen Mitglied der päpstlichen Akademie der Wissenschaften ernannt worden.

Dies teilte der Vatikan am Freitag mit. Der 1963 in deutschen Memmingen geborene Molekularbiologe Knoblich führt seit 2018 das IMBA in Wien.

Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften widmet sich dem Studium neuer Entwicklungen in Mathematik und den Naturwissenschaften sowie den damit verbundenen erkenntnistheoretischen Problemen. Mitglieder werden ohne Rücksicht auf Nationalität oder Religionszugehörigkeit vom Papst ausgewählt.

Quelle: APA