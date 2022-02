Können Atommüll-Endlager jemals sicher sein?

Finnland baut schon ein Endlager. Schweden hat einen Standort. Tschechien sucht noch einen. Wie beurteilen Experten die Sicherheit? Und wo lagert Österreich seinen Atommüll?

Durch die neue EU-Taxonomie-Verordnung, die Atomkraft befristet als "grüne" Energie einstuft, ist auch die Atommüll-Debatte wieder aufgeflammt. Zudem sind EU-weit vier Reaktoren in Bau (zwei in der Slowakei, je einer in Finnland und Frankreich). Weitere Staaten, wie Slowenien und Polen, hegen Pläne zum AKW-Ausbau.

Die Frage, wo und wie radioaktiver Müll langfristig deponiert werden soll, ist aber in praktisch allen Ländern ungelöst. Aktuell gibt es dazu Pläne in drei EU-Ländern: Finnland baut ein Endlager auf einer Insel unweit ...